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У Запорізькій області за держзраду судитимуть двох патрульних

У Запорізькій області за держзраду судитимуть двох патрульних

Київ • УНН

 • 486011 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. За державну зраду судитимуть двох патрульних з Приморська Запорізької області, про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прокуратури області.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох правоохоронців за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Деталі

За даними слідства, у квітні 2022 року двоє патрульних Бердянського районного управління поліції, які працювали у Приморську, зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно розпочали «службу» у силовій структурі підпорядкованій окупаційній владі.

«Співпрацюючи з окупантами, поліцейські вилучали службовий та особистий транспорт, табельну зброю своїх колег. Також вони брали участь у фільтраційних заходах з виявлення серед місцевих жителів учасників АТО”, - йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі підозрюваних звільнено з органів Нацполіції України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

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