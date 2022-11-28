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Незаконно утримували українських патріотів: у Херсоні затримали співробітників СІЗО

Незаконно утримували українських патріотів: у Херсоні затримали співробітників СІЗО

Київ • УНН

 • 1354210 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронні органи у Херсоні затримали співробітників слідчого ізолятора, які співпрацювали з окупаційною владою. Вони незаконно утримували українських патріотів під час окупації міста. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.

Цитата

«Під час заходів в Херсоні працівники ДБР разом з СБУ затримали виконувача обов’язків керівника «Херсонського слідчого ізолятора», заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноважену по боротьбі з наркотиками. Після російського вторгнення ці працівники СІЗО перейшли на бік ворога та отримали посади у незаконно створеному органі - «управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», що надалі увійшов до «Федеральної служби виконання покарань», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що фігуранти виконували злочинні накази окупантів та утримували в слідчому ізоляторі незаконно ув’язнених рашистами херсонських активістів. Наразі перевіряється інформація, що зрадники могли чинити насильство і психологічний тиск до затриманих активістів.

У ГБР повідомляють, що колишнім працівникам «Херсонського слідчого ізолятора» повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Доповнення

Окупаційні війська вивезли усіх колаборантів з Нової Каховки Херсонської області.

Українські Національні Новини

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