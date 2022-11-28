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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Центр спротиву: рашисти вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів

Центр спротиву: рашисти вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів

Київ • УНН

 • 768086 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Окупаційні війська вивезли усіх колаборантів з Нової Каховки Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За повідомленнями місцевого підпілля, всі активні колаборанти залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", — йдеться у повідомленні.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.

Нагадаємо

Російські оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

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