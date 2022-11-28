Центр спротиву: рашисти вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів

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За повідомленнями місцевого підпілля, всі активні колаборанти залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", — йдеться у повідомленні.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.

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