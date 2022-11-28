Росіяни сприймають перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу — ISW

Деталі

Набір російських укріплень на Кінбурнській косі та навколо неї (як показано на карті) свідчить про те, що російські війська не очікують утримувати позиції на самій косі, якщо українські війська почнуть контратаку на косу. Швидше за все, російські сили очікують, що українські сили захоплять Кінбурнську косу, але мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області та захищатися.

Рівневі лінії оборони (як показано на карті) забезпечують російські сили кількома резервними позиціями, якщо одна лінія оборони впаде, решта залишиться неушкодженою. Оборона поблизу коси свідчить про те, що російські війська стурбовані тим, що українські сили можуть закріпитися на косі або поблизу неї та використовувати цю базу для наступу із заходу на свої оборонні позиції, які в іншому випадку зазвичай орієнтовані на захист від контрнаступальних операцій з боку північ.