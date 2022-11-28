Россияне воспринимают перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу — ISW

Детали

Набор российских укреплений на Кинбурнской косе и вокруг нее (как показано на карте) свидетельствует о том, что российские войска не ожидают удерживать позиции на самой косе, если украинские войска начнут контратаку на косу. Скорее всего, российские силы ожидают, что украинские силы захватят Кинбурнскую косу, но намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться.

Уровневые линии обороны (как показано на карте) обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, остальные останутся невредимыми. Оборона вблизи косы свидетельствует о том, что российские войска обеспокоены тем, что украинские силы могут закрепиться на косе или вблизи нее и использовать эту базу для наступления с запада на свои оборонные позиции, которые в противном случае обычно ориентированы на защиту от контрнаступательных операций со стороны севера.