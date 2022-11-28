Центр сопротивления: рашисты вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Оккупационные войска вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
По сообщениям местного подполья, все активные коллаборанты покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.
"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", — говорится в сообщении.
В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации ВСУ.
Напомним
Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство воспринимает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.