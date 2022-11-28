Центр сопротивления: рашисты вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов

Детали

По сообщениям местного подполья, все активные коллаборанты покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", — говорится в сообщении.

В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации ВСУ.

Напомним

Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство воспринимает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.