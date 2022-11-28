Незаконно удерживали украинских патриотов: в Херсоне задержали сотрудников СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранительные органы в Херсоне задержали сотрудников следственного изолятора, которые сотрудничали с оккупационной властью. Они незаконно удерживали украинских патриотов во время оккупации города. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.
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«Во время мероприятий в Херсоне работники ГБР вместе с СБУ задержали исполняющего обязанности руководителя «Херсонского следственного изолятора», заместителя начальника СИЗО по оперативной работе и оперуполномоченную по борьбе с наркотиками. После российского вторжения эти работники СИЗО перешли на сторону врага и получили должности в незаконно созданном органе - «управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», который в дальнейшем вошел в «Федеральную службу исполнения наказаний», - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что фигуранты выполняли преступные приказы оккупантов и содержали в следственном изоляторе незаконно заключенных решистами херсонских активистов. В настоящее время проверяется информация, что предатели могли оказывать насилие и психологическое давление на задержанных активистов.
В ГБР сообщают, что бывшим работникам «Херсонского следственного изолятора» сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Дополнение
Оккупационные войска вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки Херсонской области.