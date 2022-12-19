В Запорожской области за госизмену будут судить двух патрульных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За государственную измену будут судить двух патрульных из Приморска Запорожской области, об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение прокуратуры области.
Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении двух правоохранителей по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Детали
По данным следствия, в апреле 2022 года двое патрульных Бердянского районного управления полиции, работавших в Приморске, предали присягу и перешли на сторону врага. Они добровольно начали "службу" в силовой структуре подчиненной оккупационным властям.
«Сотрудничая с оккупантами, полицейские изымали служебный и личный транспорт, табельное оружие своих коллег. Также они принимали участие в фильтрационных мероприятиях по выявлению среди местных жителей участников АТО”, - говорится в сообщении прокуратуры.
В настоящее время подозреваемые уволены из органов Нацполиции Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления ДБР, расположенного в городе Мелитополе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незаконно удерживали украинских патриотов: в Херсоне задержали сотрудников СИЗО