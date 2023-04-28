Видала ворогу тяжкопоранених українських захисників – судитимуть лікарку-офтальмолога з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Навесні минулого року під час захоплення окупантами маріупольської лікарні в реанімації знаходилось 7 військовослужбовців ЗСУ, яких медики для конспірації переодягнули в цивільне. Офтальмолог повідомила про них ворогу, в результаті чого українські захисники потрапили в полон. Лікарку судитимуть за держраду, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року війська рф під час окупації міста захопили будівлі комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполя». В цей час там перебували не менше 7 військовослужбовців ЗСУ. Аби приховати цей факт від окупантів, персонал медзакладу перевдягнув українських захисників у цивільний одяг.
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"Проте лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока, підтримуючи дії країни-агресора, під час проведення медичного обходу добровільно передала військовим РФ відомості про перебування тяжкопоранених та хворих військовослужбовців ЗСУ. Через дії обвинуваченої окупанти взяли захисників у полон, де їх піддали фізичним та моральним знущанням", - повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.
Прокурорами Донецької обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом держзради (ч. 2 ст. 111 КК України). Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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