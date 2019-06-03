От взрыва в Дзержинске пострадали уже 116 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Число пострадавших после взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске возросло до 119 человек. Об этом сообщили в экстренных службах Нижегородской области, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пострадали 116 человек, 18 из них госпитализированы", - сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.
Напомним, 1 июня два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса. В результате начался пожар. В городе был введен режим ЧП.
Ранее УНН сообщал, что число пострадавших после взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске, по уточненным данным, составило 89 человек.