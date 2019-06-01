На заводе в России прогремели два взрыва, начался пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города, передает УНН.
"Произошло два взрыва в Дзержинске - в западной части города, вся информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
На место выехали экстренные службы. В пресс-службе правительства региона агентству сообщили, что взрывы произошли на ГосНИИ "Кристалл". В городе создан оперативный штаб.
"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в пресс-службе.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила, данные о пострадавших уточняются. Взрывы были достаточно мощными, начался пожар. В экстренных службах отметили, что в некоторых домах выбило стекла.
В результате взрывов пострадало двое человек - у них осколочные ранения.
Напомним, 6 мая на химическом заводе в Пермском крае РФ произошел взрыв, погибли три человека, еще один госпитализирован.
Мы так торопимся наделать побольше взpывчaтки, что она не выдерживает такой спешки(( Город Дзeржинcк Нижегopодской области. МЧС уточняет - на предприятии сохраняется угроза повторных взрывов.
Мощный взрыв прогремел на заводе ГосНИИ "Кристалл" в цехе по производству тротила в нижегородском Дзержинске. Предварительная причина - технологическая ошибка. ⠀ В городе паника, но спасатели успокаивают - на заводе нет ядерного оружия, так что радиация людям не угрожает. Точной информации о пострадавших нет, известно пока о двоих раненых. ⠀ Экстренные службы сообщили об опасности повторных взрывов. Кстати, это вторый взрыв на предприятии за последние два месяца. ⠀ Судя по видеокадрам и фотографиям в соцсетях, взрыв был мощный - в ближайшей "Пятерочке" рухнул потолок, в домах вынесло оконные стекла, местами вместе с рамами. ⠀ #Дзержинск #взрыв #Кристалл
Вот такое 1 июня в Дзержинске. 2 мощных взрыва! Я первый раз в жизни была очень испугана