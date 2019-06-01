На заводе в России прогремели два взрыва, начался пожар

"Произошло два взрыва в Дзержинске - в западной части города, вся информация уточняется", - сказал собеседник агентства.



На место выехали экстренные службы. В пресс-службе правительства региона агентству сообщили, что взрывы произошли на ГосНИИ "Кристалл". В городе создан оперативный штаб.



"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в пресс-службе.



Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила, данные о пострадавших уточняются. Взрывы были достаточно мощными, начался пожар. В экстренных службах отметили, что в некоторых домах выбило стекла.



В результате взрывов пострадало двое человек - у них осколочные ранения.



Напомним, 6 мая на химическом заводе в Пермском крае РФ произошел взрыв, погибли три человека, еще один госпитализирован.

Переглянути цей допис в Instagram Вот такое 1 июня в Дзержинске. 2 мощных взрыва! Я первый раз в жизни была очень испугана