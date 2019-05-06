На химзаводе в России произошел взрыв, есть погибшие

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62564 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 90929 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101210 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103157 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126464 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112536 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138400 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144749 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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На химзаводе в России произошел взрыв, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. На химическом заводе в Пермском крае РФ произошел взрыв, погибли три человека, еще один госпитализирован. Об этом сообщает местное издание "59.ru", передает УНН.

Взрыв на березниковском филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошел утром 6 мая. Сообщение об этом было опубликовано в сообществе "ЧП Березники", отмечает издание. По данным телеграмм-канала "Администрация терминатора", взрыв произошел из-за того, что рабочие резали емкость с остатками аммиака.

Как сообщили в березниковской больнице, в результате погибли три человека, еще один - в больнице с черепно-мозговой травмой.

В СУ СК РФ в регионе подтвердили гибель трех рабочих.

"Утром 6 мая 2019 года в городе Березники на территории одного из предприятий погибли трое рабочих. Один рабочий с травмами доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь", - указали в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Проводят выемку технической документации, видеозаписи камер наблюдения и другие следы и объекты. Указано, что в ходе расследования дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

Напомним, 5 мая в РФ произошла авиакатастрофа пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево, которая сопровождалась пожаром. Известно о 41 погибшем.

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