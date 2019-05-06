На химзаводе в России произошел взрыв, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На химическом заводе в Пермском крае РФ произошел взрыв, погибли три человека, еще один госпитализирован. Об этом сообщает местное издание "59.ru", передает УНН.
Взрыв на березниковском филиале "Азот" АО "ОХК "Уралхим" произошел утром 6 мая. Сообщение об этом было опубликовано в сообществе "ЧП Березники", отмечает издание. По данным телеграмм-канала "Администрация терминатора", взрыв произошел из-за того, что рабочие резали емкость с остатками аммиака.
Как сообщили в березниковской больнице, в результате погибли три человека, еще один - в больнице с черепно-мозговой травмой.
В СУ СК РФ в регионе подтвердили гибель трех рабочих.
"Утром 6 мая 2019 года в городе Березники на территории одного из предприятий погибли трое рабочих. Один рабочий с травмами доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь", - указали в пресс-службе регионального управления СК РФ.
По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Проводят выемку технической документации, видеозаписи камер наблюдения и другие следы и объекты. Указано, что в ходе расследования дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.
Напомним, 5 мая в РФ произошла авиакатастрофа пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево, которая сопровождалась пожаром. Известно о 41 погибшем.