На хімзаводі у Росії стався вибух, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На хімічному заводі у Пермському краї РФ стався вибух, загинули три людини, ще одна госпіталізована. Про це повідомляє місцеве видання "59.ru", передає УНН.
Вибух на березниківській філії "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" стався вранці 6 травня. Повідомлення про це було опубліковане у спільноті "НП Березники", відзначає видання. За даними телеграм-каналу "Адміністрація термінатора", вибух стався через те, що робітники різали ємність із залишками аміаку.
Як повідомили у березниківській лікарні, у результаті загинули три людини, ще одна - в лікарні з черепно-мозковою травмою.
У СУ СК РФ у регіоні підтвердили загибель трьох робітників.
"Вранці 6 травня 2019 року в місті Березники на території одного з підприємств загинули троє робітників. Один робітник із травмами доставлений в лікарню, де йому надають медичну допомогу", - вказали у прес-службі регіонального управління СК РФ.
За цим фактом слідчими органами СК РФ по Пермському краю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 217 КК РФ.
Наразі слідчі проводять огляд місця події, допитують свідків. Проводять виїмку технічної документації, відеозапис камер спостереження і інші сліди і об'єкти. Вказано, що під час розслідування справи буде дана правова оцінка діям осіб, відповідальних за охорону праці та пожежну безпеку на підприємстві.
Нагадаємо, 5 травня в РФ сталася авіакатастрофа пасажирського літака в аеропорту Шереметьєво, яка супроводжувалася пожежою. Відомо про 41 загиблого.