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На хімзаводі у Росії стався вибух, є загиблі

На хімзаводі у Росії стався вибух, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На хімічному заводі у Пермському краї РФ стався вибух, загинули три людини, ще одна госпіталізована. Про це повідомляє місцеве видання "59.ru", передає УНН.

Вибух на березниківській філії "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" стався вранці 6 травня. Повідомлення про це було опубліковане у спільноті "НП Березники", відзначає видання. За даними телеграм-каналу "Адміністрація термінатора", вибух стався через те, що робітники різали ємність із залишками аміаку.

Як повідомили у березниківській лікарні, у результаті загинули три людини, ще одна - в лікарні з черепно-мозковою травмою.

У СУ СК РФ у регіоні підтвердили загибель трьох робітників.

"Вранці 6 травня 2019 року в місті Березники на території одного з підприємств загинули троє робітників. Один робітник із травмами доставлений в лікарню, де йому надають медичну допомогу", - вказали у прес-службі регіонального управління СК РФ.

За цим фактом слідчими органами СК РФ по Пермському краю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 217 КК РФ.

Наразі слідчі проводять огляд місця події, допитують свідків. Проводять виїмку технічної документації, відеозапис камер спостереження і інші сліди і об'єкти. Вказано, що під час розслідування справи буде дана правова оцінка діям осіб, відповідальних за охорону праці та пожежну безпеку на підприємстві. 

Нагадаємо, 5 травня в РФ сталася авіакатастрофа пасажирського літака в аеропорту Шереметьєво, яка супроводжувалася пожежою. Відомо про 41 загиблого.

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