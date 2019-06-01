На заводі в Росії прогриміли два вибухи, почалася пожежа

"Сталося два вибухи в Дзержинську - в західній частині міста, вся інформація уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.



На місце виїхали екстрені служби. У прес-службі уряду регіону агентству повідомили, що вибухи сталися на ДержНДІ "Кристал". У місті створено оперативний штаб.



"За дорученням губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна в зв'язку з інформацією про вибухи на ДержНДІ "Кристал" в Дзержинську створений оперативний штаб. На місце виїхав заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов разом з керівником ГУ МНС по Нижегородській області Валерієм Сінькова. Обставини події з'ясовуються", - повідомили в прес-службі.



Джерело ТАСС в екстрених службах повідомив, що вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, дані про постраждалих уточнюються. Вибухи були досить потужними, почалася пожежа. В екстрених службах відзначили, що в деяких будинках вибило стекла.



В результаті вибухів постраждало двоє осіб - у них осколкові поранення.



Нагадаємо, 6 травня на хімічному заводі в Пермському краї РФ стався вибух, загинули три людини, ще один госпіталізований.

Переглянутися цею допіс в Instagram Ось таке 1 червня в Дзержинську. 2 потужні вибухи! Я перший раз в житті була дуже перелякана