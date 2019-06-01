На заводі в Росії прогриміли два вибухи, почалася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа. Про це повідомив ТАСС з посиланням на адміністрацію міста, передає УНН.
"Сталося два вибухи в Дзержинську - в західній частині міста, вся інформація уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.
На місце виїхали екстрені служби. У прес-службі уряду регіону агентству повідомили, що вибухи сталися на ДержНДІ "Кристал". У місті створено оперативний штаб.
"За дорученням губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна в зв'язку з інформацією про вибухи на ДержНДІ "Кристал" в Дзержинську створений оперативний штаб. На місце виїхав заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов разом з керівником ГУ МНС по Нижегородській області Валерієм Сінькова. Обставини події з'ясовуються", - повідомили в прес-службі.
Джерело ТАСС в екстрених службах повідомив, що вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, дані про постраждалих уточнюються. Вибухи були досить потужними, почалася пожежа. В екстрених службах відзначили, що в деяких будинках вибило стекла.
В результаті вибухів постраждало двоє осіб - у них осколкові поранення.
Нагадаємо, 6 травня на хімічному заводі в Пермському краї РФ стався вибух, загинули три людини, ще один госпіталізований.
Ми так поспішаємо наробити побільше взpивчaткі, що вона не витримує такого поспіху ((Місто Дзeржінcк Ніжегopодской області. МНС уточнює - на підприємстві зберігається загроза повторних вибухів.
Потужний вибух прогримів на заводі ДержНДІ "Кристал" в цеху по виробництву тротилу в нижегородському Дзержинську. Попередня причина - технологічна помилка. ⠀ У місті паніка, але рятувальники заспокоюють - на заводі немає ядерної зброї, так що радіація людям не загрожує. Точної інформації про постраждалих немає, відомо поки про двох поранених. ⠀ Екстрені служби повідомили про небезпеку повторних вибухів. До речі, це другий вибух на підприємстві за останні два місяці. ⠀ Судячи по відеокадрах і фотографій в соцмережах, вибух був потужний - в найближчій "Пятерочка" звалився стелю, в будинках винесло шибки, місцями разом з рамами. ⠀ # Дзержинськ # вибух # Кристал
Ось таке 1 червня в Дзержинську. 2 потужні вибухи! Я перший раз в житті була дуже перелякана