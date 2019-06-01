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На заводі в Росії прогриміли два вибухи, почалася пожежа

На заводі в Росії прогриміли два вибухи, почалася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа. Про це повідомив ТАСС з посиланням на адміністрацію міста, передає УНН.

"Сталося два вибухи в Дзержинську - в західній частині міста, вся інформація уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.

На місце виїхали екстрені служби. У прес-службі уряду регіону агентству повідомили, що вибухи сталися на ДержНДІ "Кристал". У місті створено оперативний штаб.

"За дорученням губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна в зв'язку з інформацією про вибухи на ДержНДІ "Кристал" в Дзержинську створений оперативний штаб. На місце виїхав заступник губернатора Нижегородської області Дмитро Краснов разом з керівником ГУ МНС по Нижегородській області Валерієм Сінькова. Обставини події з'ясовуються", - повідомили в прес-службі.

Джерело ТАСС в екстрених службах повідомив, що вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, дані про постраждалих уточнюються. Вибухи були досить потужними, почалася пожежа. В екстрених службах відзначили, що в деяких будинках вибило стекла.

В результаті вибухів постраждало двоє осіб - у них осколкові поранення.

Нагадаємо, 6 травня на хімічному заводі в Пермському краї РФ стався вибух, загинули три людини, ще один госпіталізований.

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Потужний вибух прогримів на заводі ДержНДІ "Кристал" в цеху по виробництву тротилу в нижегородському Дзержинську. Попередня причина - технологічна помилка. ⠀ У місті паніка, але рятувальники заспокоюють - на заводі немає ядерної зброї, так що радіація людям не загрожує. Точної інформації про постраждалих немає, відомо поки про двох поранених. ⠀ Екстрені служби повідомили про небезпеку повторних вибухів. До речі, це другий вибух на підприємстві за останні два місяці. ⠀ Судячи по відеокадрах і фотографій в соцмережах, вибух був потужний - в найближчій "Пятерочка" звалився стелю, в будинках винесло шибки, місцями разом з рамами. ⠀ # Дзержинськ # вибух # Кристал

Допіс, Поширення ІА «Росбалт» (@rosbaltru)

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