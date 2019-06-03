Від вибуху в Дзержинську постраждали вже 116 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Число постраждалих після вибуху на ДержНДІ "Кристал" у російському Дзержинську зросла до 119 осіб. Про це повідомили в екстрених службах Нижегородської області, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Постраждали 116 осіб, 18 з них госпіталізовані", - повідомив заступник голови МНС РФ Віктор Яцуценко.
Нагадаємо, 1 червня два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в цеху заводу "Кристал" з виробництва тротилу під час технологічного процесу. В результаті почалася пожежа. У місті був введений режим НС.
Раніше УНН повідомляв, що число постраждалих після вибуху на ДержНДІ "Кристал" в російському Дзержинську, за уточненими даними, склало 89 людей.