Количество жертв взрывов на заводе в Росси возросло до 42, в городе введен режим ЧС

"По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - сообщили в Минздраве.



По данным источника ТАСС в экстренных службах, ситуация на заводе стабилизирована, угрозы распространения пожара нет.

Кроме того, по данным агентства, в результате взрывов зафиксированы повреждения в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.



При этом правительство области сообщило, что в городе Дзержинск, а также трех близлежащих поселках введен режим ЧС, что позволил уже начать восстановительные работы. Необходимости в эвакуации жителей населенных пунктов нет.



Напомним, ранее УНН сообщал, что на два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар.