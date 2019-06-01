Кількість жертв вибухів на заводі в Росії зросла до 42, в місті введений режим НС

"За даними Міністерства охорони здоров'я Нижегородської області, в результаті вибуху на ДержНДІ "Кристал" в Дзержинську 42 людини отримали поранення легкого і середнього ступеня тяжкості. 14 з них госпіталізовані", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.



За даними джерела ТАСС в екстрених службах, ситуація на заводі стабілізована, загрози поширення пожежі немає.

Крім того, за даними агентства, в результаті вибухів зафіксовані пошкодження в 180 житлових будинках, а також в будівлях соціальних об'єктів.



При цьому уряд області повідомиы, що в місті Дзержинськ, а також трьох довколишніх селищах введено режим надзвичайної ситуації, що дозволило вже почати відновлювальні роботи. Необхідності в евакуації жителів населених пунктів немає.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа.