Взрыв на заводе в российском Дзержинске: число пострадавших достигло 89 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Число пострадавших после взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в российском Дзержинске, по уточненным данным, составило 89 человек. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По уточненным данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратились 89 человек. Из них 44 - сотрудники завода, 45 - жители прилегающих территорий", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что количество госпитализированных в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 16, всего за медицинской помощью обратились 85 человек.
Напомним, два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар. В городе был введен режим ЧП.