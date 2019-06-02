Вибух на заводі в російському Дзержинську: кількість постраждалих сягнула 89 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Кількість постраждалих після вибуху на ДержНДІ "Кристал" в російському Дзержинську, за уточненими даними, склала 89 людей. Про це повідомили в уряді Нижегородської області, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"За уточненими даними, всього в результаті надзвичайної ситуації в Дзержинську в медичні установи звернулися 89 осіб. З них 44 - співробітники заводу, 45 - жителі прилеглих територій", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що кількість госпіталізованих в результаті вибухів на ДержНДІ "Кристал" в Дзержинську Нижегородської області збільшилася до 16, всього за медичною допомогою звернулися 85 осіб.
Нагадаємо, два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа. У місті був введений режим НС.