Взрыв на заводе в российском Дзержинске: количество пострадавших снова выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Количество госпитализированных в результате взрывов на ГосНИИ “Кристалл” в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 16, всего за медицинской помощью обратились 85 человек, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава РФ, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“По последним данным, в связи со взрывом на территории завода „Кристалл“ всего за медицинской помощью обратились 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города. По состоянию на 22:15 на стационарном лечении состоят 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 — средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам”, — сказано в сообщении.
При этом глава города Иван Носков ранее сообщал, что только 15 работников ГосНИИ “Кристалл” фигурируют в числе пострадавших. “15 — это работники завода, пострадавшие. Все легкие, от осколков стекол”, — сказал он.
Оповещение о ЧП через аудио-системы:
Видео-запись переговоров спасательных служб неподалеку от места ЧП: