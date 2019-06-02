Вибух на заводі у російському Дзержинську: кількість постраждалих знову зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Кількість госпіталізованих в результаті вибухів на ДержНДІ “Кристал” в Дзержинську Нижегородської області збільшилася до 16, всього за медичною допомогою звернулися 85 осіб, повідомила в суботу прес-служба Міністерства охорони здоров’я РФ, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“За останніми даними, в зв’язку з вибухом на території заводу „Кристал“ всього за медичною допомогою звернулися 85 осіб, 39 працівників заводу і 46 жителів міста. Станом на 22:15 на стаціонарному лікуванні перебувають 16 осіб, з них одна пацієнтка в тяжкому стані, близькому до середнього, 15 — середнього ступеня тяжкості. Амбулаторна допомога надана 69 пацієнтам”, - сказано в повідомленні.
При цьому глава міста Іван Носков раніше повідомляв, що тільки 15 працівників ДержНДІ “Кристал” фігурують в числі постраждалих. “15 — це працівники заводу, які постраждали. Всі легкі, від уламків скла”, — сказав він.
Оповіщення про НП через аудіо-системи:
Відео-запис переговорів рятувальних служб неподалік від місця НП: