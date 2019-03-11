С начала суток в зоне ООС не было ни одного выстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала текущих суток на 12.00, обстрелов со стороны врага на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала этого периода, по состоянию на 12.00, обстрелов со стороны боевиков на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Обстановка на линии фронта является контролируемой подразделениями Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Напомним, 10 марта российские боевики не открывали огонь по позициям Объединенных сил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреляли позиции ООС у Крымского
Напомним, с 00:00 часов 8 марта во зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно.