Бойовики обстріляли позиції ООС біля Кримського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Протягом поточної доби у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник один раз обстріляв зі стрілецької зброї позицію підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
"Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - додали у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, 7 березня російські бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник обстрілював позиції наших військ із артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів.