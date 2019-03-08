Боевики обстреляли позиции ООС у Крымского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В течение текущих суток в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник один раз обстрелял из стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское. Об этом сообщили УНн в пресс-службе ООС.
"Вооружение, запрещено Минскими договоренностям, не применялось. Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - добавили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, 7 марта российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов.