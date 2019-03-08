Бойовики обстріляли Щастя
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Вчора спостережною групою УС СЦКК здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу міста Щастя Новоайдарського району Луганської області. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
На місці обстрілу групою виявлено пошкодження фасадної стіни житлового будинку. Руйнування інженерних комунікацій будинку не виявлено.
За повідомленням місцевих мешканців, обстріл стався 6 березня о 08.30 ранку, коли на вулиці було людно. На щастя, ніхто не постраждав.
Зі слів 79-річного мешканця будинку, того ранку близько о 08.30 його дружина почула сильний удар у фасадну стіну будинку, що виходить на лінію розмежування сторін. Після огляду місця удару жінка виявила пошкодження фасаду та за цим фактом звернулася до міського відділу поліції.
Під час проведення фотофіксації на місці події працював патруль СММ ОБСЄ по м. Щастя на чолі з Даніелом Конелом, який підтверджує факт наслідків влучання куль у фасад будинку.
Українська сторона СЦКК засуджує дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо обстрілів населених пунктів, що становить загрозу життю та здоров'ю цивільного населення.
Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл.