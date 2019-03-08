З початку доби в зоні ООС зафіксовано один ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. З початку доби, станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано один ворожий обстріл. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші. З 10:20 в районі Кримського за напрямку окупованої Сентянівки ворог вів нетривалий обстріл зі стрілецької зброї",- сказав Гуцуляк.
Бойових втрат від початку поточної доби у складі підрозділів Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, 7 березня російські бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.