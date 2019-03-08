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С начала суток в зоне ООС зафиксирован один вражеский обстрел

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксирован один вражеский обстрел. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска 1 раз нарушили режим тишины. С 10:20 в районе Крымского за направления оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительнвый обстрел из стрелкового оружия", - сказал Гуцуляк.

Боевых потерь от начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет.

Напомним, 7 марта российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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