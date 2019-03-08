Боевики обстреляли Счастье
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Вчера наблюдательным группой УС СЦКК осуществлено фотофиксацию по факту обстрела города Счастье Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.
На месте обстрела группой обнаружено повреждение фасадной стены жилого дома. Разрушение инженерных коммуникаций дома не обнаружено.
По сообщению местных жителей, обстрел произошел 6 марта в 08.30 утра, когда на улице было людно. К счастью, никто не пострадал.
По словам 79-летнего жителя дома, в то утро около в 08.30 его жена услышала сильный удар в фасадную стену дома, выходящего на линию разграничения сторон. После осмотра места удара женщина обнаружила повреждения фасада и по этому факту обратилась в городской отдел полиции.
Во время проведения фотофиксации на месте происшествия работал патруль СММ ОБСЕ по г. Счастье во главе с Даниэлем Коннелли, подтверждающий факт последствий попадания пуль в фасад здания.
Украинская сторона СЦКК осуждает действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников относительно обстрелов населенных пунктов, что составляет угрозу жизни и здоровью гражданского населения.
Как сообщал УНН, с начала суток в зоне ООС зафиксирован один вражеский обстрел.