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Від початку доби в зоні ООС не було жодного пострілу

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Від початку поточної доби, на 12.00, обстрілів з боку ворога на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку цієї доби, станом на 12.00, обстрілів з боку бойовиків на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Обстановка на лінії фронту є контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, 10 березня російські бойовики не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

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Нагадаємо, з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково.

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