ООС: бойовики не здійснювали обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. 10 березня російські бойовики не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні .
У прес-службі додається, що "Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню".
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Як повідомляв УНН, 11 березня у чергах на пунктах пропуску застрягли 160 автомобілів.
Нагадаємо, з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково.