У чергах на пунктах пропуску застрягли 160 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Пропускні операції в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно. Сьогодні зранку у чергах перебувало 160 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/30; „Мар’їнка“ — 0/30; „Новотроїцьке“ — 20/30; „Гнутове“ — 10/20”, — йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що з 1 березня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил перейшли на весняний графік роботи. Пропуск через лінію розмежування здійснюється щоденно з 07.00 до 18.30.
Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік через КПВВ в обидва напрямки характеризувався збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Всього вчора через КПВВ прослідувало понад 23 тисячі осіб та 2,9 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 5479 осіб та 678 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4650 осіб та 885 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4240 осіб та 847 транспортних засобів; “Гнутове” — 2060 осіб та 575 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6755 осіб.
Нагадаємо, на 8 березня знизився пасажиропотік з окупованим Донбасом.