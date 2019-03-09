На 8 березня знизився пасажиропотік з окупованим Донбасом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На 8 березня кількість бажаючих перейти лінію зіткнення на Донбасі значно зменшилась - всього через КПВВ прослідувало трохи менше 20 тис. осіб та майже 3 тис. машин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
Найбільш популярним у Міжнародний жіночий день виявився пункт пропуску "Станиця Луганська" - його перейшли трохи більше 5 тис. осіб, проте не проїало жодного транспортного засобу.
Через "Майрське" та "Мар'їнку" прослідувало 4,5 і 4,2 тис. осіб та 720 і 890 машин відповідно.
Найменш популярним виявився пункт пропуску "Гнутове" - ним скористувались трохи більше ніж 1,5 тис. осіб на проїхали 445 машин.
Також на "Мар'їнці" прикордонники виявили підробні документи про реєстрацію машини у Польщі, якою до окупованого Донбасу їхав громадянин Туркменістану.
Як повідомляв УНН, 8 березня на КПВВ лінії зіткнення в чергах зібралося до 250 машин.
Нагадаємо, Німеччина привітала досягнуті напередодні Тристоронньою контактною групою домовленості про встановлення режиму тиші на сході України з опівночі 8 березня.