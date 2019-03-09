На 8 березня знизився пасажиропотік з окупованим Донбасом

КИЇВ. 9 березня. УНН. На 8 березня кількість бажаючих перейти лінію зіткнення на Донбасі значно зменшилась - всього через КПВВ прослідувало трохи менше 20 тис. осіб та майже 3 тис. машин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.