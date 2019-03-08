Німеччина привітала домовленість щодо перемир’я на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Німецька сторона вітає досягнуті напередодні Тристоронньою контактною групою домовленості про встановлення режиму тиші на сході України з опівночі 8 березня. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС Німеччини.

"Ми вітаємо те, що сторони конфлікту на сході України домовилися про поновлення перемир'я. Важливо, що це рішення також приносить відчутні зміни місцевому населенню. Ми будемо продовжувати наполягати на дотриманні режиму припинення вогню в довгостроковій перспективі та стабілізації конкретних кроків. До них відносяться вилучення важкого озброєння, розведення військ і очищення шахт", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдик привітав перемир'я на сході України.

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