Германия поприветствовала договоренность о перемирии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Немецкая сторона приветствует достигнутые накануне Трехсторонней контактной группой договоренности об установлении режима тишины на востоке Украины с полуночи 8 марта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Германии.
"Мы приветствуем то, что стороны конфликта на востоке Украины договорились о возобновлении перемирия. Важно, что это решение также приносит ощутимые изменения местному населению. Мы будем продолжать настаивать на соблюдении режима прекращения огня в долгосрочной перспективе и стабилизации конкретных шагов. К ним относятся изъятие тяжелого вооружения, разведения войск и очистки шахт", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поздравил перемирие на востоке Украины.