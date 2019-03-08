Германия поприветствовала договоренность о перемирии на Донбассе

"Мы приветствуем то, что стороны конфликта на востоке Украины договорились о возобновлении перемирия. Важно, что это решение также приносит ощутимые изменения местному населению. Мы будем продолжать настаивать на соблюдении режима прекращения огня в долгосрочной перспективе и стабилизации конкретных шагов. К ним относятся изъятие тяжелого вооружения, разведения войск и очистки шахт", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поздравил перемирие на востоке Украины.