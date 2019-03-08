В ОБСЄ закликали дотримуватися весняного перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдик привітав перемир'я на сході України. Про це УНН повідомили у прес-службі ОБСЄ.
Черговий режим тиші, який настав з опівночі 8 березня, є безстроковим. Сайдик на відеоконференції робочої групи Тристоронньої контактної групи в Мінську також висловив сторонам свою глибоку вдячність за прийняття цього рішення.
"Це вселяє оптимізм і надію, що перемир'я буде дотримуватися не тільки під час цього свята (міжнародного жіночого дня, - ред.), але і в наступні дні і тижні в інтересах всього населення України. Висловлюючи сторонам свою глибоку вдячність за прийняття цього рішення, я закликаю їх до забезпечення всіх необхідних заходів для дотримання надійного, стійкого і тривалого перемир'я".
Як повідомляв УНН, 7 березня російські бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник обстрілював позиції наших військ із артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів.