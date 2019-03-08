В ОБСЕ призвали соблюдать весеннее перемирие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поздравил с перемирием на востоке Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОБСЕ.
Очередной режим тишины, который настал с полуночи 8 марта, является бессрочным. Сайдик на видеоконференции рабочей группы Трехсторонней контактной группы в Минске также выразил сторонам свою глубокую благодарность за принятие этого решения.
"Это вселяет оптимизм и надежду, что перемирие будет соблюдаться не только во время этого праздника (международного женского дня, - ред.), но и в последующие дни и недели в интересах всего населения Украины. Выражая сторонам свою глубокую благодарность за принятие этого решение, я призываю их к обеспечению всех необходимых мероприятий для соблюдения надежного, устойчивого и длительного перемирия".
Как сообщал УНН, 7 марта российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов.