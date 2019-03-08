У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 250 автівок

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 280 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 5/20; "Мар’їнка" – 80/40; "Новотроїцьке" – 30/45; "Гнутове" – 30/30", - повідомили у ДПСУ. 

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Зазначимо, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним зменшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 32,3 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів. 

Як повідомляв УНН, 7 березня бойовики не пропустили 3 вантажівки гумдопомоги для жителів окупованого Донбасу

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