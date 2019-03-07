Бойовики не пропустили 3 вантажівки гумдопомоги для жителів окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. До тимчасово окупованої території України прослідувало 4 вантажівки гуманітарної допомоги від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, проте бойовики, без пояснення причин, не пропустили 3 вантажівки, які повернулись на підконтрольну територію України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 4 вантажівки від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донецької та Луганської областей направлялася гуманітарна допомога вагою 83 тонни. При цьому бойовики збройних формувань РФ, без пояснення причин, на тимчасово окуповану територію не пропустили 3 вантажівки, які повернулися на підконтрольну Україні територію”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у лютому медичним закладам Донецької і Луганської областей було передано гуманітарну допомогу на понад 5,3 млн грн.