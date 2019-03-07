Боевики не пропустили 3 грузовика гумпомощи для жителей оккупированного Донбасса

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украины территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале медицинским учреждениям Донецкой и Луганской областей было передано гуманитарную помощь более чем 5,3 млн грн.