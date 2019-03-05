Медзакладам окупованої території передали гумдопомоги на понад 5 млн грн - Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У лютому медичним закладам Донецької і Луганської областей було передано гуманітарну допомогу на понад 5,3 млн грн. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає УНН.
"Від початку надання допомоги в рамках ініціативи "Допомога Схід" десяти медичним закладам Донеччини та Луганщини передано гуманітарну допомогу медичного призначення на суму понад 5,3 мільйона гривень", - заявив Наєв.
Також командувач Об’єднаних сил повідомив, що в рамках стратегічної ініціативи Командувача об'єднаних сил "Допомога Схід" у січні поточного року з Франції до Краматорська прибув гуманітарний вантаж медичного призначення на суму понад 2,5 мільйона гривень. А у лютому Донецькій обласній травматологічній лікарні передано ортези для важко хворих на суму мільйон гривень.
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Наєв додав, що від початку року за заявками Донецької ОДА та СЦКК від Об'єднаних сил 38 разів виділялися групи розмінування, що у повному обсязі забезпечили безпеку проведення цілої низки ремонтно-відновлювальних робіт та роботи гуманітарних місій.
Так, завдяки підрозділам Об'єднаних сил у січні вдалося запобігти гуманітарній катастрофі, коли внаслідок прориву водопроводу місто Торецьк та його околиці залишилися без води, а в цілому під загрозою опинилася значна частина Донецької області як на підконтрольній уряду України, так і на тимчасово окупованій території.
Як повідомляв УНН, у січні три населені пункти у Донецькій області залишилися без централізованого водопостачання через прорив водогону "Горлівка – Торецьк". Його відновили через три доби.