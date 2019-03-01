UNICEF направив на окупований Донбас шкільні меблі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Від Дитячого фонду ООН UNICEF через КПВВ “Новотроїцьке” на тимчасово окуповано територію прослідував 1 автомобіль з гуманітарним вантажем шкільних меблів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ до ТОТУ прослідував 1 автомобіль з гуманітарним вантажем шкільних меблів від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ загальною вагою 11,2 т”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованої частини Донбасу 213 тонни гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, дитячого фонду ООН UNICEF та Міжнародною організацією з міграції на Донбас направлено понад 193 тонни гуманітарної допомоги.