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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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UNICEF направил на оккупированную территорию Донбасса школьную мебель

UNICEF направил на оккупированную территорию Донбасса школьную мебель

Киев  •  УНН

 • 10591 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. От Детского фонда ООН UNICEF через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовал 1 автомобиль с гуманитарным грузом школьной мебели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно окупированную территорию проследовал 1 автомобиль с гуманитарным грузом школьной мебели от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ общим весом 11,2 т", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 213 тонны гуманитарной помощи.

Напомним, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, детского фонда ООН UNICEF и Международной организацией по миграции на Донбасс направлено более 193 тонн гуманитарной помощи.

Украинские Национальные Новости

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