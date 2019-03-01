UNICEF направил на оккупированную территорию Донбасса школьную мебель

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно окупированную территорию проследовал 1 автомобиль с гуманитарным грузом школьной мебели от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ общим весом 11,2 т", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 213 тонны гуманитарной помощи.

Напомним, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, детского фонда ООН UNICEF и Международной организацией по миграции на Донбасс направлено более 193 тонн гуманитарной помощи.



