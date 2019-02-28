В ОРДЛО передали понад 200 тонн гуманітарки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованої частини Донбасу 213 тонни гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території проїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Вантажівки перевозили харчові продукти, гігієнічні набори, сільськогосподарські матеріали, товари медичного призначення загальною вагою 213 тонн.
Як повідомляв УНН, 23 лютого на окупований Донбас через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”.
Нагадаємо, UNICEF направив на Донбас понад 142 тонни гуманітарної допомоги.
Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста направив для мешканців Донецької та Луганської областейгуманітарну допомогу загальною вагою 193 тонни.