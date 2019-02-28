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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 49132 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 121394 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125074 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122829 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117400 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141310 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145200 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ОРДЛО передали более 200 тонн гуманитарки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 213 тонны гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированных территориях проехали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста.

Грузовики перевозили продукты питания, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения общим весом 213 тонн.

Как сообщал УНН, 23 февраля на оккупированный Донбасс через КПВВ "Новотроицкое" последовали 9 грузовиков от Миссии Международного комитета "Красный Крест" .

Напомним, UNICEF направил на Донбасс более 142 тонны гуманитарной помощи.

Ранее Международный комитет Красного Креста направил для жителей Донецкой и Луганской областейгуманитарну помощь общим весом 193 тонны.

Украинские Национальные Новости

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