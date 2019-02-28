В ОРДЛО передали более 200 тонн гуманитарки

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированных территориях проехали 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста.



Грузовики перевозили продукты питания, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения общим весом 213 тонн.



Как сообщал УНН, 23 февраля на оккупированный Донбасс через КПВВ "Новотроицкое" последовали 9 грузовиков от Миссии Международного комитета "Красный Крест" .



Напомним, UNICEF направил на Донбасс более 142 тонны гуманитарной помощи.

Ранее Международный комитет Красного Креста направил для жителей Донецкой и Луганской областейгуманитарну помощь общим весом 193 тонны.