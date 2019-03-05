Медучреждениям оккупированной территории передали гумдопомогы более чем 5 млн грн - Наев

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Киев  •  УНН

 • 9623 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В феврале медицинским учреждениям Донецкой и Луганской областей было передано гуманитарную помощь на более чем 5,3 млн грн. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает УНН.

"С начала оказания помощи в рамках инициативы "Помощь Восток" десяти медицинским заведениям Донецкой и Луганской областей передано гуманитарную помощь медицинского назначения на сумму более 5,3 миллиона гривен", - заявил Наев.

Также командующий Объединенных сил сообщил, что в рамках стратегической инициативы Командующего объединенных сил "Помощь Восток" в январе текущего года из Франции в Краматорск прибыл гуманитарный груз медицинского назначения на сумму более чем 2,5 миллиона гривен. А в феврале Донецкой областной травматологической больницы были переданы ортезы для тяжело больных на миллион гривен.

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Наев добавил, что с начала года по заявкам Донецкой ОГА и СЦКК от Объединенных сил 38 раз выделялись группы разминирования, которые в полном объеме обеспечили безопасность проведения целого ряда ремонтно-восстановительных работ и работы гуманитарных миссий.

Так, благодаря подразделениям Объединенных сил в январе удалось предотвратить гуманитарную катастрофу, когда в результате прорыва водопровода город Торецкое и его окрестности остались без воды, а в целом под угрозой оказалась значительная часть Донецкой области как на подконтрольной правительству Украины, так и на временно оккупированной территории.

Как сообщал УНН, в январе три населенных пункта в Донецкой области остались без централизованного водоснабжения из-за прорыва водопровода "Горловка - Торецкое". Его восстановили через трое суток.

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