В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 250 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 280 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/20; "Марьинка" - 80/40; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 30/30 ", - сообщили в ГПСУ.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным уменьшением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 32,3 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Как сообщал УНН, 7 марта боевики не пропустили 3 грузовика гумдопомощи для жителей оккупированного Донбасса .