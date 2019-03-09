На 8 марта снизился пассажиропоток с оккупированным Донбассом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. На 8 марта количество желающих перейти линию соприкосновения на Донбассе значительно уменьшилось - всего через КПВВ последовало чуть менее 20 тыс. человек и почти 3 тыс. машин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Наиболее популярным в Международный женский день оказался пункт пропуска "Станица Луганская" - его перешли чуть более 5 тыс. человек, однако не пересекло ни одного транспортного средства.

Через "Майрськое" и "Марьинку" последовало 4,5 и 4,2 тыс. человек, а также 720 и 890 машин соответственно.

Наименее популярным оказался пункт пропуска "Гнутово" - им воспользовались чуть более 1,5 тыс. человек в проехали 445 машин.

Также на "Марьинке" пограничники обнаружили поддельные документы о регистрации машины в Польше, на которой в оккупированный Донбасс ехал гражданин Туркменистана.

Как сообщал УНН, 8 марта на КПВВ линии соприкосновения в очередях собралось до 250 машин.

Напомним, Германия поприветствовала достигнутые накануне трехсторонной контактной группой договоренности об установлении режима тишины на востоке Украины с полуночи 8 марта.

Украинские Национальные Новости

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