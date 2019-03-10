В очередях на пунктах пропуска застряли 160 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в рамках определенных дорожных коридоров начались вовремя. Сегодня утром в очередях находилось 160 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 0/30; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Напоминаем, что с 1 марта контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на весенний график работы. Пропуск через линию разграничения осуществляется ежедневно с 07.00 до 18.30.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через КПВВ в оба направления характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера из КПВВ проследовало более 23 000 человек и 2,9 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 5479 человек и 678 транспортных средств; "Марьинка" - 4650 человек и 885 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4240 человек и 847 транспортных средств; "Гнутово" - 2060 человек и 575 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6755 человек.
Напомним, на 8 марта снизился пассажиропоток с оккупированным Донбассом.