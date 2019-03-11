ООС: боевики не осуществляли обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. 10 марта российские боевики не открывали огонь по позициям Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляется, что "Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила банду на незаконном хранении оружия с зоны ООС
Как сообщал УНН, 11 марта в очередях на пунктах пропуска застряли 160 автомобилей.
Напомним, с 00:00 часов 8 марта во зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно.