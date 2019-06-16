С начала боевых действий на Донбассе от мин погибло около тысячи гражданских

"По данным МТОТ, за период вооруженного конфликта от мин и ВОВ (взрывоопасных остатков войны - ред.) погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1528 - получили ранения", - говорится в сообщении.



Напомним, ОБСЕ передало Украине оборудования для разминирования.



Как сообщал УНН, Зеленский рассказал главе ОБСЕ о своей цели вернуть мир на Донбасс.